Milano 17:06
45.906 +0,19%
Nasdaq 17:06
24.873 +1,32%
Dow Jones 17:06
49.804 +1,83%
Londra 17:06
10.376 +0,65%
Francoforte 17:06
24.711 +0,90%

New York: MercadoLibre in forte calo

Migliori e peggiori
New York: MercadoLibre in forte calo
(Teleborsa) - A picco il mercato online leader in America Latina, che presenta un pessimo -4,22%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MercadoLibre, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di MercadoLibre segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.915,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2.012,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.882,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```