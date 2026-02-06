New York: MercadoLibre in forte calo

(Teleborsa) - A picco il mercato online leader in America Latina
, che presenta un pessimo -4,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MercadoLibre
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di MercadoLibre
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.915,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2.012,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.882,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)