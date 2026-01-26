New York: in rally MercadoLibre

(Teleborsa) - Effervescente il mercato online leader in America Latina
, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,92%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MercadoLibre
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di MercadoLibre
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2.266 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 2.152. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2.380.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)