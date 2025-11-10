PETRONAS, Enilive ed Euglena inaugurano cantiere bioraffineria a Pengerang in Malesia

(Teleborsa) - E' statoper la costruzione della, che fa capo alla società Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd., la joint venture tra PETRONAS, Enilive ed Euglena.La bioraffineria avrà unarinnovabili fino aed opererà per produrre(Sustainable Aviation Fuel) il carburante sostenibile per aviazione,(Hydrogenated Vegetable Oil) o olio vegetale idrogenato,. L'impianto userà, come olio da cucina usato e grassi animali, e residui della lavorazione degli oli vegetali. Il nuovo impianto sarà, in linea coi tempi previsti dal progetto.La bioraffineria di Pengerang testimonia l’impegno comune di PETRONAS, Enilive ed Euglena per soddisfare le crescenti esigenze di soluzioni energetiche più competitive e accessibili., Vicepresidente esecutivo e Amministratore delegato Downstream di PETRONAS, ha affermato "l'avvio dei lavori per la bioraffineria di Pengerang riflette gli sforzi comuni di promuovere la decarbonizzazione e favorire la transizione energetica nella regione. Grazie alla sinergia e alla forza della nostra partnership, la nuova bioraffineria è una delle iniziative chiave di PETRONAS per realizzare la nostra strategia di transizione energetica attraverso una filiera integrata basata su materie prime rinnovabili e un’offerta ampliata di soluzioni energetiche più pulite”."La bioraffineria di Pengerang, resa possibile dalla partnership strategica con PETRONAS ed Euglena, consentirà di accelerare il percorso di decarbonizzazione del settore dei trasporti e consolida l’impegno di Enilive verso prodotti sempre più sostenibili. Insieme agli impianti già operativi in ??Italia, negli Stati Uniti d’America e a quelli in costruzione in Italia e in Corea del Sud, la nuova bioraffineria di Pengerang è un ulteriore importante passo avanti verso il raggiungimento, entro il 2030, di oltre 5 milioni di tonnellate l’anno di capacità produttiva e oltre 2 milioni di tonnellate di SAF, a supporto delle crescenti esigenze per una mobilità più sostenibile", ha sottolineato, Amministratore delegato di Enilive., Fondatore e Presidente di Euglena, si è detto "entusiasta di questa cerimonia con PETRONAS e Enilive per l'avvio della costruzione della bioraffineria. Fin dall'inizio di questo progetto, abbiamo continuato a evolvere per far fronte alle rapide trasformazioni del settore dell’energia: ora stiamo entrando nella fase successiva, che punta all'avvio degli impianti previsto nel 2028. Questo progetto ha rilevanza globale ed è un importante passo avanti verso la decarbonizzazione e un futuro più sostenibile, grazie a una maggiore capacità di fornitura di energia, in particolare nell’area ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) e anche oltre".Situata strategicamente all’interno del Pengerang Integrated Complex (PIC), la bioraffineria potrà soddisfare la domanda di biocarburanti idrogenati e servire in modo efficiente i mercati, in particolare quelli dell’area asiatica.La cerimonia di avvio dei lavori è stata presieduta da, Presidente del Comitato statale dello Johor per gli investimenti, il commercio, gli affari dei consumatori e le risorse umane, alla presenza di Rn, Presidente e Amministratore delegato del gruppo Permodalan Darul Ta’zim, e di, Rappresentante del Penawar nell’Assemblea dello Stato di Johor. Erano presenti anche