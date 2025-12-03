Leonardo inaugura il Regional Cyber Center in Malesia

Leonardo

(Teleborsa) -di leader globale con. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Ministro delle Comunicazioni malese,, sottolinea l’impegno dell’azienda nel, rispondendo in modo proattivo ad una minaccia cyber sempre più complessa e in rapida evoluzione.La scelta strategica dellariflette la suanel panorama della. Il Paese si distingueinfatti nella regione per la sua legislazione avanzata in materia e per la protezione delle infrastrutture critiche nazionali. Il nuovo Centro di Leonardo in Malesia fornirà un contributo sostanziale alla protezione globale dalle nuove minacce ibride, al rafforzamento dell’autonomia digitale e al supporto dello sviluppo sostenibile del Paese e dell'intera regione.Il centroè parte del, il trusted and mission critical provider di servizi dicybersecurity di Leonardo con sede centrale a Chieti, efederati già operativi di. La rete globale del GCC è progettata per garantire la cyber mission assurance dei clienti strategici – tra cui Difesae organizzazioni strategiche nazionali – mettendo a fattor comune processi, conoscenza della minaccia e tecnologieall'avanguardia."Questa iniziativa è un investimento a lungo termine che riflette il forte impegno di Leonardo nella costruzione di una solida partnership industriale e tecnologica con la Malesia, contribuendo al contempo allo sviluppo di un capitale umano locale altamente specializzato. In un mondo in cui l'autosufficienza cyber è diventata la nuova valuta della stabilità, consentiamo alle organizzazioni strategiche nazionali di garantire la sicurezza e la continuità delle loro operazioni, sfruttando la nostra piattaforma Global CyberSec", spiega, Managing Director Cyber & Security Solutions Division di Leonardo.L'inaugurazione del nuovo Centro Cyber regionale in Malesia rappresenta unadi Leonardo volta adsia nel Paese che in tutta la regione.