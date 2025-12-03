Leonardo inaugura il Regional Cyber Center in Malesia

(Teleborsa) - Leonardo rafforza il suo posizionamento
di leader globale con l’apertura del nuovo Regional Cyber Center in Malesia
. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Ministro delle Comunicazioni malese, Yang Berhormat Datuk Fahami Fadzil
, sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire la global security a livello internazionale
, rispondendo in modo proattivo ad una minaccia cyber sempre più complessa e in rapida evoluzione.
La scelta strategica della Malesia
riflette la sua posizione di primo piano
nel panorama della cybersecurity
. Il Paese si distingue
infatti nella regione per la sua legislazione avanzata in materia e per la protezione delle infrastrutture critiche nazionali. Il nuovo Centro di Leonardo in Malesia fornirà un contributo sostanziale alla protezione globale dalle nuove minacce ibride, al rafforzamento dell’autonomia digitale e al supporto dello sviluppo sostenibile del Paese e dell'intera regione.
Il centro situato a Kuala Lumpur
è parte del Global CyberSec Center (GCC)
, il trusted and mission critical provider di servizi di
cybersecurity di Leonardo con sede centrale a Chieti, e si aggiunge ai Regional Cyber Center
federati già operativi di Bruxelles,Bristol e Riad
. La rete globale del GCC è progettata per garantire la cyber mission assurance dei clienti strategici – tra cui Difesa
e organizzazioni strategiche nazionali – mettendo a fattor comune processi, conoscenza della minaccia e tecnologie
all'avanguardia.
"Questa iniziativa è un investimento a lungo termine che riflette il forte impegno di Leonardo nella costruzione di una solida partnership industriale e tecnologica con la Malesia, contribuendo al contempo allo sviluppo di un capitale umano locale altamente specializzato. In un mondo in cui l'autosufficienza cyber è diventata la nuova valuta della stabilità, consentiamo alle organizzazioni strategiche nazionali di garantire la sicurezza e la continuità delle loro operazioni, sfruttando la nostra piattaforma Global CyberSec", spiega AndreaCampora
, Managing Director Cyber & Security Solutions Division di Leonardo.
L'inaugurazione del nuovo Centro Cyber regionale in Malesia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia a lungo termine
di Leonardo volta ad espandere la propria presenza internazionale
sia nel Paese che in tutta la regione.