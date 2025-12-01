Siderurgia: Urso visita cantiere Hydra del Gruppo RINA

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,utte le fasi del ciclo dell’acciaio. Al centro del progetto vi è la produzione di preridotto per forni elettrici tramite tecnologia DRI alimentata a idrogeno, elemento decisivo per la decarbonizzazione della siderurgia. Hydra sarà uno dei laboratori più avanzati per una produzione moderna e sostenibile, con ricadute utili anche per la piena decarbonizzazione del polo siderurgico dell’ex Ilva di Taranto.rappresenta una delle piattaforme più avanzate su cui puntare per costruire il futuro della siderurgia e garantire al Paese una produzione di acciaio sostenibile”, ha dichiarato il Ministro Urso. “La produzione di preridotto sarà un elemento chiave per la piena decarbonizzazione dell’ex Ilva: quanto emergerà da questo progetto avrà risvolti decisivi per il rilancio del gruppo e del polo di Taranto”, ha aggiunto., realizzato presso il Centro Sviluppo Materiali (CSM) di Castel Romano, comprende anche un forno elettrico di nuova generazione e sarà completata nei prossimi mesi. Il progetto da 110 milioni di euro del Gruppo RINA, approvato dalla Commissione europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno, rappresenta una delle piattaforme di innovazione più avanzate nel settore hard-to-abate: un’iniziativa che coinvolge un team dedicato di 120 ingegneri e include un polo di formazione e competenze sul trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno.i open innovation su cui è basato, Hydra diventerà una piattaforma indipendente a disposizione di tutti gli attori della filiera siderurgica, dedicata alla decarbonizzazione dei processi produttivi attraverso l’impiego dell’idrogeno.