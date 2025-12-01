Siderurgia: Urso visita cantiere Hydra del Gruppo RINA

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato il cantiere Hydra della multinazionale RINA a Castel Romano, una mini-acciaieria progettata per sperimentare l’idrogeno in t
utte le fasi del ciclo dell’acciaio. Al centro del progetto vi è la produzione di preridotto per forni elettrici tramite tecnologia DRI alimentata a idrogeno, elemento decisivo per la decarbonizzazione della siderurgia. Hydra sarà uno dei laboratori più avanzati per una produzione moderna e sostenibile, con ricadute utili anche per la piena decarbonizzazione del polo siderurgico dell’ex Ilva di Taranto.“Il progetto Hydra
rappresenta una delle piattaforme più avanzate su cui puntare per costruire il futuro della siderurgia e garantire al Paese una produzione di acciaio sostenibile”, ha dichiarato il Ministro Urso. “La produzione di preridotto sarà un elemento chiave per la piena decarbonizzazione dell’ex Ilva: quanto emergerà da questo progetto avrà risvolti decisivi per il rilancio del gruppo e del polo di Taranto”, ha aggiunto.L'impianto pilota
, realizzato presso il Centro Sviluppo Materiali (CSM) di Castel Romano, comprende anche un forno elettrico di nuova generazione e sarà completata nei prossimi mesi. Il progetto da 110 milioni di euro del Gruppo RINA, approvato dalla Commissione europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno, rappresenta una delle piattaforme di innovazione più avanzate nel settore hard-to-abate: un’iniziativa che coinvolge un team dedicato di 120 ingegneri e include un polo di formazione e competenze sul trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno.Grazie alla logica d
i open innovation su cui è basato, Hydra diventerà una piattaforma indipendente a disposizione di tutti gli attori della filiera siderurgica, dedicata alla decarbonizzazione dei processi produttivi attraverso l’impiego dell’idrogeno.