Milano Cortina 2026, Eni accompagna Viaggio della Fiamma Olimpica

(Teleborsa) -il viaggio lungo l’Italia della Fiamma Olimpica di: il suo percorso, grazie all’impegno di 10.001 tedofori,che ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.l’accensione del sacro fuoco il 26 novembre che, come da tradizione, avviene a Olimpia, in Grecia, e dopo l’arrivo a Roma il 4 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 inizierà il 6 dicembre e toccherà tutte le regioni italiane fino a concludersi a Milano, allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026. In ogni tappa, il territorio e le comunità locali saranno uniti in un momento di celebrazione nazionale: il passaggio della Fiamma rappresenta i valori fondamentali del Movimento Olimpico, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.un’occasione importante per creare momenti di condivisione tra le comunità e i territori nei quali Eni è presente e che raccontano la storia, i successi e l’impegno di Eni e delle sue società controllate in Italia - toccherà:6 e 7 dicembre, Roma, Gazometro di Roma Ostiense e sede Eni di Palazzo Mattei.17 dicembre, Gela (Caltanissetta) , bioraffineria Enilive: riconvertita nel 2019 da una raffineria tradizionale, lavora materie prime rinnovabili per produrre biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) e SAF (Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per l’aviazione).31 dicembre, Brindisi, sito produttivo Versalis: destinato a essere trasformato con la realizzazione di un impianto di produzione di batterie al litio stazionarie (Eni Storage Systems, joint venture costituita da Eni e FIB).4 gennaio, Ascoli Piceno, sito produttivo Finproject (Versalis): specializzato nella produzione di compounding polimerico di alta qualità per il footwear, arredo e altri settori.7 gennaio, Ravenna, sito produttivo Versalis: strategico nella filiera di produzione di gomme destinate ai settori pneumatici e automotive.12 gennaio, Crescentino ( Vercelli), stabilimento Versalis: special izzato nella produzione di bioetanolo avanzato da biomasse lignocellulosiche.22 gennaio, Venezia (Porto Marghera), bioraffineria Enilive: primo esempio al mondo di conversione di una raffineria tradizionale in bioraffineria per la produzione di biocarburanti idrogenati HVO ottenuti al 100% da materie prime rinnovabili, in esercizio dal 2014.5 febbraio, San Donato Milanese (Milano), sede Eni.Inoltre, ile le sue controllate sono presenti con impianti e siti produttivi: a Terni l’8 dicembre, a Livorno il 12 dicembre, a Porto Torres (Sassari) il 13 dicembre, a Priolo (Siracusa) il 18 dicembre, a Frosinone il 27 dicembre, a Potenza il 28 dicembre, a Ferrara il 7 gennaio, a Novara il 13 gennaio, a Mantova il 19 gennaio e a Udine il 24 gennaio.protagonisti del Viaggio della Fiamma Olimpica, tra i 10.001 tedofori, a, e di persone Eni che correranno nelle località in cui vivono e lavorano, diventando parte del racconto collettivo che abbraccia l’intero Paese. Protagoniste saranno anche le torce ‘Essential’, realizzate da Eni e Versalis, prime nella storia delle Olimpiadi ad aver ottenuto la certificazione di ReMade® con classe di appartenenza A, per il contenuto di materiale riciclato con cui sono state prodotte.. La partenza di ogni tappa è prevista verso le 7.30 del mattino e l’ultimo tedoforo di ogni giornata accenderà il braciere intorno alle 19.30, ma già a partire dal tardo pomeriggio nelle località di arrivo si svolgeranno momenti di festa e intrattenimento in cui Eni sarà presente con il truck Against all limits, Together we grow.