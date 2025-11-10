Milano 13:45
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:45
9.777 +0,97%
Francoforte 13:45
23.997 +1,81%

Piazza Affari: risultato positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia, con una variazione percentuale del 2,30%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Mediobanca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,06%, rispetto a +0,63% del principale indice della Borsa di Milano).


Il quadro tecnico della banca d'affari italiana segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 16,74 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,98. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,6.

