Piazza Affari: risultato positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia
, con una variazione percentuale del 2,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Mediobanca
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,06%, rispetto a +0,63% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il quadro tecnico della banca d'affari italiana
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 16,74 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 16,98. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)