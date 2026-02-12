Milano 13:39
46.668 +0,34%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:39
10.485 +0,13%
Francoforte 13:39
25.192 +1,35%

Piazza Affari: balza in avanti Mediobanca

Rialzo marcato per l'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.
