Milano 12:12
46.319 +1,21%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:12
10.656 +0,95%
Francoforte 12:12
25.227 +0,92%

Piazza Affari: scatto rialzista per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scatto rialzista per Mediobanca
Brillante rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,80%.
Condividi
```