Piazza Affari: risultato positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di piazzetta Cuccia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mediobanca rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,68 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,21. L'equilibrata forza rialzista della banca d'affari italiana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
