PLATINUM del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Giornata fiacca per il metallo bianco-argenteo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Il quadro tecnico del platino segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.536,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.569,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.524,8.


