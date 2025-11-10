PLATINUM del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Giornata fiacca per il metallo bianco-argenteo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Il quadro tecnico del platino segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.536,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.569,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.524,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)