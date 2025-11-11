Milano 16:26
44.363 +1,07%
Nasdaq 16:26
25.455 -0,61%
Dow Jones 16:26
47.499 +0,28%
Londra 16:26
9.892 +1,07%
Francoforte 16:26
24.081 +0,50%

AppLovin scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
AppLovin scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sulla piattaforma tecnologica di applicazioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,22%.
Condividi
```