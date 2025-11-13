Milano 16:56
44.851 +0,13%
Nasdaq 16:56
25.127 -1,53%
Dow Jones 16:56
47.918 -0,70%
Londra 16:56
9.818 -0,95%
Francoforte 16:56
24.080 -1,24%

AppLovin scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
AppLovin scambia in rosso a New York
Si muove in perdita la piattaforma tecnologica di applicazioni, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti.
Condividi
```