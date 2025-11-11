New York: Marvell Technology in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che passa di mano in perdita del 3,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Marvell Technology
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,86 USD. Possibile una discesa fino al bottom 88,18. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 95,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)