Parigi: calo per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

CAC40

Edenred

indice di Parigi

Edenred

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,53 Euro. Prima resistenza a 21,07. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 20,31.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)