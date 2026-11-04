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Thales, quotazioni in calo a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Thales, quotazioni in calo a Parigi
Scende sul mercato l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che soffre con un calo del 4,33%.
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