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Parigi: in calo Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Capgemini
Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un ribasso del 2,25%.
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