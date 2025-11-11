Milano 13:12
Redelfi avvia la prima fase dello spin-off e concentra le attività sulle infrastrutture energetiche

(Teleborsa) - Redelfi, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato la prima fase dell’operazione di spin-off delle attività non-core, in esecuzione dell’accordo approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso aprile.

La Società ha ceduto la partecipazione dell’8,76% in RT&L – realtà operante nel project cargo e nei servizi doganali – alla Redeem Finance, controllata da Marinetta e Intersidera, azionisti rilevanti di Redelfi. L’operazione consente al gruppo di focalizzare risorse e investimenti sulle infrastrutture energetiche, consolidando la propria posizione come operatore specializzato nel settore dell’energia.

Contestualmente, Redelfi ha sottoscritto l’aumento di capitale di Redeem Finance per 50.000 euro, acquisendo una partecipazione del 33,33%. La quota restante è stata sottoscritta da TZU, che ha ottenuto una partecipazione del 33%.

L’operazione rappresenta il primo passo dello spin-off, che si completerà entro fine anno con la cessione della quota detenuta in Enginius. L’accordo prevede inoltre che Redelfi mantenga il 50% di un’eventuale plusvalenza derivante da future vendite delle partecipazioni cedute.

L’operazione è qualificata come significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, superando il 25% dell’indice di rilevanza, e ha ottenuto parere favorevole dal Comitato Parti Correlate.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
