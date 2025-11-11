Redelfi avvia la prima fase dello spin-off e concentra le attività sulle infrastrutture energetiche

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato la prima fase dell’operazione didelle, in esecuzione dell’accordo approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso aprile.La Società ha ceduto la partecipazione dell’8,76% in– realtà operante nel project cargo e nei servizi doganali – alla Redeem Finance, controllata da Marinetta e Intersidera, azionisti rilevanti di Redelfi. L’operazione consente al gruppo di focalizzare risorse e investimenti sulle, consolidando la propria posizione come operatore specializzato nel settore dell’energia.Contestualmente, Redelfi ha sottoscritto l’diper 50.000 euro, acquisendo una partecipazione del 33,33%. La quota restante è stata sottoscritta da TZU, che ha ottenuto una partecipazione del 33%.L’operazione rappresenta il primo passo dello spin-off, che si completerà entro fine anno con la cessione della quota detenuta in. L’accordo prevede inoltre che Redelfi mantenga il 50% di un’eventuale plusvalenza derivante da future vendite delle partecipazioni cedute.L’operazione è qualificata come significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, superando il 25% dell’indice di rilevanza, e ha ottenutodal