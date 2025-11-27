Inps, imprese in crescita nel 2024: contributi oltre 171 miliardi e occupazione in aumento

(Teleborsa) - Nel 2024 ilconferma una traiettoria di crescita: le imprese attive sono, in lieve aumento rispetto all’anno precedente, mentre le posizioni lavorative medie annue salgono a 15.719.018, con un incremento del 2,48%. Iraggiungono, con una crescita superiore al 6%, un dato che riflette sia la resilienza delle imprese sia la tenuta del sistema previdenziale. Sono i dati dell’Osservatorio sulle imprese del settore privato non agricolo relativo alla serie storica 2015-2024.Ilregistra incrementi particolarmente significativi, con(+1,75%),(+1,18%) e(+1,09%) che mostrano dinamiche espansive superiori alla media nazionale, segnale di un’energia economica che si consolida e si muove in direzione positiva.Lo scenario settoriale conferma la centralità delle, con 3.783.000 posizioni, pari al 24% del totale, seguono il "" con circa 2.341.000 posizioni e il settore "" con 1.648.000 posizioni, indicatori chiari di dove si concentra oggi il motore dell’occupazione.Sul piano territoriale lamantiene la leadership sia per numero di imprese sia per contributi versati, seguita da. Basilicata, Molise e Valle d’Aosta restano le aree con la minore densità imprenditoriale.Lecontinuano a rappresentare la quasi totalità del tessuto produttivo, oltre il 92%, pur occupando solo il 32% dei lavoratori; mentre il restante 68% dell’occupazione si concentra nel 7,7% di imprese più strutturate. Anche nelladelle imprese per settore, il commercio resta il comparto più rappresentato, seguito da alloggio e ristorazione e dalle attività manifatturiere."Questi numeri raccontano un Paese che in un contesto di transizione mostra segnali incoraggianti, un sistema produttivo che reagisce a sostegno di un impianto previdenziale che resta solido - ha affermato il Presidente-. Ma raccontano anche gli effetti di un cambiamento nel rapporto tra l’INPS e le imprese, costruito con scelte molto nette: una vigilanza che dialoga, l’introduzione del pre-DURC per prevenire criticità e, più recentemente, l’attuazione del Correttivo Ter al Codice della crisi d’impresa, che consente all’Istituto di intervenire prima che una crisi diventi irreversibile. È un modo diverso di stare accanto al mondo produttivo: meno burocrazia difensiva, più responsabilità condivisa. L’INPS non espleta solo controlli: è un alleato della crescita, un attore che contribuisce alla stabilità e allo sviluppo del sistema economico".