Altea, Alantra conferma Buy: pipeline diversificata da 3 GW supporta la crescita

(Teleborsa) - Alantra
ha confermato raccomandazione
(Buy
) e target price
(10,6 euro
per azione, upside potenziale del 75%) sul titolo Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili.
Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2025
sono stati sostanzialmente in linea con gli obiettivi
del management per l'esercizio 2025, confermando l'esecuzione e la redditività resiliente del gruppo. Hanno quindi ampiamente confermato le stime. Il quarto trimestre del 2025 dovrebbe registrare un significativo afflusso di cassa, trainato da ingenti pagamenti milestone, a supporto dell'obiettivo di PFN per l'esercizio.
Secondo Alantra, la pipeline di 3 GW di Altea Green Power rimane ben diversificata tra aree geografiche e mercati finali, combinando l'esposizione commerciale e regolamentata dopo aver ricalibrato le aspettative derivanti dall'asta MACSE. Sebbene ciò supporti la traiettoria di crescita del gruppo, i progressi nella monetizzazione BESS nei prossimi trimestri saranno fondamentali
per raggiungere gli obiettivi per il 2028 e rafforzare la fiducia nella traiettoria di crescita a medio termine.
"Al prezzo attuale delle azioni, Altea Green Power si distingue come un'opportunità chiaramente sottovalutata
, scambiata a un EV/EBITDA poco impegnativo di 2,5x 26, con uno sconto di circa il 50% rispetto al competitor Redelfi
- si legge nella ricerca - Riteniamo che questo divario di valutazione sia ingiustificato
, considerando la solida redditività di AGP e il suo ruolo strategico nella transizione energetica dell'Italia".(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)