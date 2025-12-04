Eniverse lancia Sentris con DG Impianti per il monitoraggio delle condotte

(Teleborsa) -, Corporate Venture Builder di Eni, annuncia la costituzione dinuova società creata dalla– azienda specializzata in servizi di Engineering, Project Management e Procurement - con l’obiettivo di valorizzare la(Eni Systems for Pipeline Low Risk Assessment). La tecnologia, sviluppata nei centri di ricerca Eni, permette di svolgere attività di ispezione in linea (In-Line Inspection) delle condotte per il trasporto di fluidi, migliorando l’efficienza operativa e incrementando l’integrità delle infrastrutture.E-sploraTM è una suite di tecnologie progettate per analizzare in dettaglio le condizioni operative delle pipeline e identificare l’eventuale presenza di depositi, deformazioni o corrosione, riducendo i rischi legati alle attività di pulizia tradizionale. In particolare, grazie all’, vengono acquisiti i dati sulle condizioni interne della condotta, permettendo diriducendo i tempi e i costi operativi e migliorando la pianificazione delle attività di manutenzione.L'operazione si inserisce nell’ambito delle attività di Eniverse che hain applicazione del Dual Innovation Model, elemento strutturale della strategia dell’innovazione Eni che prevede il coinvolgimento di partner esterni fin dalle prime fasi progettuali per ottimizzare i risultati. Con questa nuova società,integrandolo con l’esperienza di, nella gestione di progetti innovativi e nelle attività operative e commerciali.Grazie a questa collaborazione,offrendo soluzioni innovative per la gestione e la conservazione dell’integrità delle infrastrutture energetiche, promuovendone l’adozione non soltanto da parte delle proprie linee di business, ma anche presso realtà terze.ha commentato: "Sentris rappresenta unrafforzando il portafoglio di venture create. L’innovazione costituisce la leva di competitività di Eni da sempre e la valorizzazione di una tecnologia come e-sploraTM contribuisce a consolidare ulteriormente la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità sia delle operazioni di Eni sia di quelle dei futuri clienti di Sentris".ha dichiarato: "La nascita di Sentris rappresenta per DG Impianti un passo importante nel percorso di innovazione e partnership che portiamo avanti da anni. Mettiamo a disposizione della joint venture il nostro, attitudine a fornire soluzioni ed efficienza operativa nel time to market, contribuendo ad esportare l’eccellenza italiana su scala globale. Sentris è la sintesi di competenze, visione e capacità di execution".