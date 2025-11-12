Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Piccolo passo in avanti per il cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un misero +0,24%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,1595. Supporto visto a quota 1,1565. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,1625.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)