Milano
11-nov
44.439
+1,24%
Nasdaq
11-nov
25.533
-0,31%
Dow Jones
11-nov
47.928
+1,18%
Londra
11-nov
9.900
+1,15%
Francoforte
11-nov
24.088
+0,53%
Mercoledì 12 Novembre 2025, ore 04.21
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,45%)
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,45%)
Il Nikkei 225 scambia in avvio a 50.613,96 punti
In breve
,
Finanza
12 novembre 2025 - 01.31
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,45%, dopo aver aperto a 50.613,96 punti.
