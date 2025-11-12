Milano 11-nov
44.439 +1,24%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 +1,15%
Francoforte 11-nov
24.088 +0,53%

Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,45%)

Il Nikkei 225 scambia in avvio a 50.613,96 punti

Finanza
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,45%, dopo aver aperto a 50.613,96 punti.
