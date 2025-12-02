Milano 1-dic
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,45%

Il Nikkei 225 esordisce a 49.523,9 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,45%
Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,45%, dopo aver aperto a 49.523,9 punti.
