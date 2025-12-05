Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,22% alle 07:20

Il Nikkei 225 si muove a 50.403,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,22% alle 07:20
Tokyo, in perdita dell'1,22% alle 07:20, tratta in ribasso a 50.403,91 punti.
Condividi
```