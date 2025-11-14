Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,88% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in perdita a 50.319,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,88% alle 07:20
Seduta da dimenticare per Tokyo, in forte calo dell'1,88% alle 07:20. il Principale indice azionario giapponese scambia a 50.319,77 punti.
Condividi
```