Milano 14:39
45.011 +1,29%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:39
9.904 +0,05%
Francoforte 14:39
24.404 +1,31%

Francoforte: seduta molto difficile per E.ON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per E.ON
Scende sul mercato la compagnia energetica tedesca, che soffre con un calo del 4,99%.
Condividi
```