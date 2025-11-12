Milano 12:21
Italia, Produzione industriale (MoM) in settembre

Italia, Produzione industriale (MoM) in settembre
Italia, Produzione industriale in settembre su base annuale (MoM) +2,8%, in aumento rispetto al precedente -2,7% (la previsione era +1,5%).

