Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
Giappone, Prezzi produzione in gennaio su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
Condividi
```