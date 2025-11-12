K+S, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Effervescente Kali und Salz
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di K+S
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 11,72 Euro. Supporto a 11,24. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)