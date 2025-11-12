Milano 16:48
44.919 +1,08%
Nasdaq 16:48
25.471 -0,25%
Dow Jones 16:48
48.322 +0,82%
Londra 16:48
9.916 +0,16%
Francoforte 16:48
24.393 +1,27%

New York: in forte denaro VF Corporation

Migliori e peggiori
New York: in forte denaro VF Corporation
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di abbigliamento statunitense, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation rispetto all'indice.


Lo status tecnico di VF Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,82 USD, mentre il primo supporto è stimato a 15,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```