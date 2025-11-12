New York: in forte denaro VF Corporation

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di VF Corporation
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,82 USD, mentre il primo supporto è stimato a 15,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)