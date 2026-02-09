A New York, forte ascesa per FMC Corporation

(Teleborsa) - Brilla la società statunitense di scienze agrarie
, che passa di mano con un aumento del 6,13%.
Lo scenario su base settimanale di FMC Corporation
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di FMC Corporation
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,05 USD. Prima resistenza a 15,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,43.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)