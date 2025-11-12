Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:46
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:46
48.361 +0,90%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: nuovo spunto rialzista per Analog Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella produzione di semiconduttori, che avanza bene del 3,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Analog Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di microchip rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 237,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 243,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 249,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
