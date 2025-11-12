Milano 17:35
New York: positiva la giornata per CDW

(Teleborsa) - Avanza il fornitore americano di prodotti hardware e software, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CDW rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per CDW, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 142,9 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 149 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 138,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
