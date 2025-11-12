Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:47
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:47
48.365 +0,91%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: prevalgono le vendite su Lamb Weston Holdings

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Lamb Weston Holdings
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di patate surgelate, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.

La tendenza ad una settimana di Lamb Weston Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Lamb Weston Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,86 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 59,48 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```