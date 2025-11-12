New York: prevalgono le vendite su Lamb Weston Holdings

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di patate surgelate
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.
La tendenza ad una settimana di Lamb Weston Holdings
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Lamb Weston Holdings
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,86 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 59,48 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)