Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:05
25.191 -2,13%
Dow Jones 21:05
49.038 -0,75%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: prevalgono le vendite su Shopify

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Shopify
Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che tratta in perdita del 10,94% sui valori precedenti.
Condividi
```