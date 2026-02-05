Milano 17:03
45.705 -2,00%
Nasdaq 17:03
24.515 -1,51%
Dow Jones 17:03
48.883 -1,25%
Londra 17:03
10.303 -0,96%
Francoforte 17:03
24.373 -0,94%

New York: prevalgono le vendite su Estee Lauder

Migliori e peggiori, In breve
In forte ribasso la società leader nei trattamenti anti-age, che mostra un -18,27%.
