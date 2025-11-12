Milano 16:49
44.915 +1,07%
Nasdaq 16:49
25.469 -0,25%
Dow Jones 16:49
48.327 +0,83%
Londra 16:49
9.916 +0,17%
Francoforte 16:49
24.393 +1,27%

New York: spinge in avanti United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti
New York: spinge in avanti United Airlines Holdings
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding di compagnie aeree, che mostra una salita bruciante del 4,58% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Airlines Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di United Airlines Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 96,68 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 100,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 94,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
