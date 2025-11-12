Piazza Affari: positiva la giornata per Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,81%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 59,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 60,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)