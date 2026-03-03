Piazza Affari: netto calo registrato da Moncler

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda nota per i piumini
, che mostra un -6,4%.
La tendenza ad una settimana di Moncler
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moncler
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 54,93 Euro. Primo supporto a 51,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 50,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)