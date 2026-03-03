Milano 17:29
44.416 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:28
48.057 -1,73%
Londra 17:29
10.454 -3,02%
Francoforte 17:29
23.737 -3,66%

Piazza Affari: netto calo registrato da Moncler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda nota per i piumini, che mostra un -6,4%.

La tendenza ad una settimana di Moncler è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moncler evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 54,93 Euro. Primo supporto a 51,87. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 50,79.



