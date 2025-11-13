Milano 12-nov
44.793 +0,80%
Nasdaq 12-nov
25.517 -0,06%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 12-nov
9.911 +0,12%
Francoforte 12-nov
24.381 0,00%

Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,20% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 51.166,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,20% alle 03:50
Tokyo, in progresso dello 0,20% alle 03:50, tratta a 51.166,78 punti.
Condividi
```