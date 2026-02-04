Milano 3-feb
46.421 0,00%
Nasdaq 3-feb
25.339 -1,55%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 3-feb
10.315 0,00%
Francoforte 3-feb
24.781 0,00%

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,62% alle 07:20
Tokyo mostra una flessione dello 0,62% alle 07:20 e continua gli scambi a 54.380,82 punti.
