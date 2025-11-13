Crolla a New York Broadcom

(Teleborsa) - Pressione sulla società tech statunitense
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,77%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di breve periodo di Broadcom
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 346,9 USD e supporto a 328,5. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 365,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)