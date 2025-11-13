Crolla a New York Broadcom

società tech statunitense

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,77%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 346,9 USD e supporto a 328,5. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 365,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)