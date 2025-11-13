Milano 13:22
44.917 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:22
9.851 -0,61%
Francoforte 13:21
24.236 -0,60%

Francoforte: positiva la giornata per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per K+S
(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,29%, rispetto a +1,73% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di K+S rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```