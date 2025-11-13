Francoforte: positiva la giornata per K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz
, che lievita del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che la compagnia attiva nel settore chimico-biologico
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,29%, rispetto a +1,73% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di K+S
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)