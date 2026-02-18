Milano 15:18
46.284 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:18
10.680 +1,18%
Francoforte 15:18
25.137 +0,55%

Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp

Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 3,22%.
