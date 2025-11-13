Milano 13:22
44.917 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:22
9.851 -0,61%
Francoforte 13:21
24.236 -0,60%

Francoforte: rosso per United Internet

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per United Internet
(Teleborsa) - Retrocede United Internet, con un ribasso del 2,07%.

L'andamento di United Internet nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,06. Il peggioramento di United Internet è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```