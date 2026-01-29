Milano 14:20
45.427 +0,64%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:20
10.238 +0,82%
Francoforte 14:20
24.551 -1,10%

Francoforte: giornata depressa per United Internet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per United Internet, che presenta una flessione del 2,47%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,31%, rispetto a +2,26% del Germany MDAX).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,06. L'equilibrata forza rialzista di United Internet è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 29,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
