"Insurance Inclusion": nasce l'idea di assicurazione che include tutti

(Teleborsa) -- il rapporto premi/PIL si ferma al 7% contro il 12% di Francia e Germania e il 16% del Regno Unito - meno delda polizze contro eventi catastrofali eitaliane dispone di una copertura adeguata sulla casa. Numeri bassissimi in una fase caratterizzata da instabilità geopolitica, incertezza economica e crisi climatica.È in questo contesto che nasce il, presidente e co-fondatore dell'(IIA),, Segretario Generale di IIA, dal titolo, pubblicato da EGEA Edizioni. Il libro aspira a dar voce alle istanze, idee ed esperienze condivise dalla community insurtech italiana, rappresentando il pensiero di un intero ecosistema – compagnie, startup, istituzioni e professionisti – impegnato nel rendere l’assicurazione più accessibile, inclusiva e capace di generare valore per la società.L’opera, chein anteprima durante, in programma al Milano Luiss Hubindividua nell’la chiave per trasformare l’assicurazione in una leva di giustizia sociale, sviluppo economico e stabilità collettiva.Dal libro emerge cherappresenta oggi laassicurativa a una platea più ampia di cittadini e imprese. Insurance Inclusion significa proprio trasformare la digitalizzazione in leve concrete per abbattere le barriere culturali e burocratiche e realizzare un’assicurazione realmente alla portata di tutti. Si punta aattraverso una digitalizzazione sostenibile e inclusiva. Strumenti come lconsentono die costruire esperienze personalizzate e trasparenti. Ma la tecnologia da sola non basta, ci vuole anche una rivoluzione culturale. L’inclusione passa dunque anche perIl libro propone una: un ecosistema assicurativo aperto, accessibile e trasparente, in cui istituzioni, compagnie, startup e cittadini collaborano per costruire una. Nel libro viene delineato un futuro possibile, in cui ogni individuo e impresa potrà contare su, grazie a un’alleanza tra pubblico e privato che valorizzi l’educazione, la mutualità e la semplificazione."L’Insurance Inclusion non è una moda né una strategia di marketing, ma una necessità sociale ed economica. Se vogliamo che l’assicurazione diventi davvero parte del contratto sociale del XXI secolo, dobbiamo renderla comprensibile, accessibile e alla portata di tutti", afferma, Presidente di Italian Insurtech Association, aggiungendo "in questo percorso, l’educazione assicurativa gioca un ruolo essenziale: serve a diffondere consapevolezza e fiducia, aiutando cittadini e imprese a riconoscere il valore della protezione assicurativa come leva di stabilità e sviluppo. Solo attraverso collaborazione, dati e formazione possiamo trasformare questa fase in un motore di crescita e resilienza per il Paese".