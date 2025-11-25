Dati, innovazione e talenti: l’Italian Insurtech Association celebra i protagonisti dell’anno con gli Italian Insurtech Awards

(Teleborsa) - Si è svolta venerdì scorso la, organizzato da, in co-promozionee che ha avuto come main sponsor. L’evento si è riconfermato punto di riferimento per, con la premiazione dei progetti e delle realtà più all’avanguardia attraverso gliL’edizione 2025 ha posto al, la nuova fase della trasformazione digitale in cuidiventano strumenti per ampliare l’accesso alla protezione, aumentare la sostenibilità delle soluzioni e rafforzare la fiducia dei consumatori. Per due giorni, ilha ospitato compagnie assicurative, big tech, startup, PMI, istituzioni e nuovi talenti, coinvolgendo oltre 80.000 partecipanti, di cui 2.200 in presenza nella due giorni, con la partecipazione di 500 imprese e 150 speaker, a testimonianza della portata e dell’attrattività dell’iniziativa.Come ogni anno sono stati annunciati isuddivisi nelle, con l’introduzione degli. La giuria di esperti ha individuato e selezionato i progetti che meglio rappresentano innovazione, solidità applicativa e capacità di generare un impatto concreto sul mercato assicurativo."L’IIA Summit 2025 ha confermato il ruolo dell’Italia come laboratorio di innovazione e collaborazione. I progetti premiati mostrano come tecnologia, dati e intelligenza artificiale possano tradursi in soluzioni concrete, capaci di rendere il settore più accessibile e sostenibile", ha dichiarato. "La forte partecipazione di imprese, startup, istituzioni e nuovi talenti conferma la. L’innovazione non è più confinata a sperimentazioni, ma si afferma come un driver reale di sviluppo per i consumatori e per l’intera filiera assicurativa."Italian Insurtech Awards 2025, categoria "Insurance"Digital Transformation Excellence: Wide Group, Wide Group e il progetto "Intelligent pre-Q"Digital Transformation Excellence: Sara Assicurazioni Spa, Sara AgencyCustomer & User Experience Innovation: Generali Italia, La nuova App MyGeneraliCustomer & User Experience Innovation: InSalute Servizi, Digital TPA: L’innovazione al servizio della saluteInsurance Product Innovation: Italiana Assicurazioni, Reale Risk Platform – Dati satellitari e AI per la nuova assicurazione climaticaInsurance Product Innovation: Credemvita SpA, Nuova multiramo garantita "Orizzonte by Credemvita"Green & Sustainable Insurance Initiative: AXA Italia, Inclusive Protection ProgramGreen & Sustainable Insurance Initiative: Banca Sella, Voglio una Borsa RosaOCTO Telematics, OCTO Fraud Shield – Turning Data into Fraud PreventionZurich Insurance Europe, Progetto PersonaBest Insurtech Collaboration: Generali Welion, Assistenza Domiciliare: i servizi per il mantenimento di buone condizioni di salute per i soggetti fragiliBest Insurtech Collaboration: CNP Assicura, CNP Assicura & ING Italia: l’evoluzione digitale della consulenza finanziaria e patrimonialeStartup Insurtech of the Year: Nano i-Tech SRL, Navisio AIStartup Insurtech of the Year: LIBERTY RIDER, Nuovi alert di prevenzione primaria per ridurre il numero degli incidenti in motoEmbedded Insurance Innovation: WOPTA ASSICURAZIONI, SENEC + Wopta Assicurazioni – La protezione embedded che innova il fotovoltaico residenzialeEmbedded Insurance Innovation: Reale Mutua, L'Instant insurance come abilitatore di modelli distributivi B2B2C per il settore infortuni - Realmente protetti Start and StopExcellence in Service Innovation: Moov, Flee: un nuovo modello distributivo che unisce AI e personeExcellence in Service Innovation: Generali Jeniot, JOI - L’intelligenza artificiale che ridefinisce il customer care di jeniotSTART FACTOR, Progetto Hub di Innovazione InsurtechNet Insurance, Nuovo Processo CQP InstantALLEANZA ASSICURAZIONI, "Ally" (assistente virtuale per agenti in tempo reale)La sesta edizione dell’Italian Insurtech Summit si chiude. Lo sguardo è già rivolto al 2026, con un’edizione che ambisce a consolidare ulteriormente il ruolo dell’insurtech italiano sulla scena internazionale, valorizzando nuove soluzioni, competenze e partnership capaci di guidare la prossima fase di crescita del mercato.