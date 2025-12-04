Welfare: nasce "OB Italia salute"

(Teleborsa) -il nuovo fondo nazionale di assistenza socio-sanitaria integrativa promosso dal, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per lavoratori, famiglie e cittadinimigliorandone il benessere grazie all'accesso ad un sistema di assistenza moderno, vicino alle persone e attento ai loro reali bisogni.Il modello bilaterale adottato dal Fondo - spiega la nota -OB Italia SALUTE nasce per garantire un ventaglio di interventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere complessivo delle persone, con particolare attenzione ai bisogni emergenti della popolazione e al miglioramento della qualità della vita.A guidare il Fondo sarPresidente di Confimpreseitalia, che sottolinea come oggi sia fondamentale promuovere strumenti capaci di dare ai cittadini supporti concreti e accessibili. “OB Italia salute si propone come un nuovo presidio di protezione e welfare moderno,” afferma D’Amico. “La salute non è solo cura, ma anche prevenzione, ascolto, sostegno psicologico e possibilità di accedere a servizi efficaci e tempestivi. Il nostro obiettivo è offrire tutele aggiuntive che alleggeriscano i costi per le famiglie e riducano i tempi di attesa, garantendo prestazioni specialistiche di qualità.”D’Amico sarà affiancato dapreviste figurano sostegni economici in caso di ricoveri, percorsi di prevenzione mirati, check-up periodici, assistenza psicologica, servizi di supporto personalizzati e una rete di prestazioni che permette ai cittadini di accedere facilmente a cure, consulenze e programmi dedicati al benessere fisico e mentale compresa l’assistenza odontoiatrica. L’idea è costruire un sistema che accompagni le persone nelle diverse fasi della vita, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e favorendo una maggiore cultura della prevenzione.Secondo i promotori, OB Italia rappresenta “Il Fondo è destinato ai dipendenti delle aziende aderenti ed alle stesse ma sarà accessibile anche ai cittadini che vorranno associarsi privatamente.Si stima che, già da subito, cIntanto è stata attivata la pagina ufficiale dedicata, che fornirà aggiornamenti su servizi, requisiti e opportunità.